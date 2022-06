Roma, rivoluzione a centrocampo. Occhi su Celik (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo aver ingaggiato Nemanja Matic, che già oggi potrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e firmare il contratto, la Roma punta Celik. Il serbo ex Manchester United avrebbe assicurato il posto da titolare accanto a Cristante, che entro l’estate dovrebbe prolungare il contratto con i giallorossi rifiutando le avances del Milan (anche se in caso di proposta allettante il club capitolino potrebbe pensare alla cessione e virare su Mandragora). In ogni caso a centrocampo sarà vera rivoluzione, considerato il fatto che tutti gli altri sono in lista partenze. In primis Veretout, che piace in Francia e viene valutato quindici milioni di euro. Il francese, però, potrebbe anche essere inserito nella trattativa con il Lilla per avere proprio il terzino destro Zeki Celik. Altro nome ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo aver ingaggiato Nemanja Matic, che già oggi potrebbe arrivare aper le visite mediche e firmare il contratto, lapunta. Il serbo ex Manchester United avrebbe assicurato il posto da titolare accanto a Cristante, che entro l’estate dovrebbe prolungare il contratto con i giallorossi rifiutando le avances del Milan (anche se in caso di proposta allettante il club capitolino potrebbe pensare alla cessione e virare su Mandragora). In ogni caso asarà vera, considerato il fatto che tutti gli altri sono in lista partenze. In primis Veretout, che piace in Francia e viene valutato quindici milioni di euro. Il francese, però, potrebbe anche essere inserito nella trattativa con il Lilla per avere proprio il terzino destro Zeki. Altro nome ...

