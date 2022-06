Referendum verso il flop, ira Salvini. Cauto ottimismo nel Pd sulle Comunali (Di martedì 7 giugno 2022) Cauto ottimismo nel Partito Democratico e nel Centrosinistra in vista delle tornata elettorale di domenica 12 giugno. Fonti qualificate del Nazareno spiegano ad Affaritaliani.it che, secondo le valutazioni che fanno nel partito guidato da Enrico Letta, i cinque Referendum sulla Giustizia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 giugno 2022)nel Partito Democratico e nel Centrosinistra in vista delle tornata elettorale di domenica 12 giugno. Fonti qualificate del Nazareno spiegano ad Affaritaliani.it che, secondo le valutazioni che fanno nel partito guidato da Enrico Letta, i cinquesulla Giustizia... Segui su affaritaliani.it

Advertising

elio_vito : @Spicci3 Un parlamentare, secondo me, ha sempre il dovere della trasparenza e della chiarezza verso gli elettori de… - cominif : RT @elio_vito: @Spicci3 Un parlamentare, secondo me, ha sempre il dovere della trasparenza e della chiarezza verso gli elettori delle sue s… - clarissa_gmai : RT @elio_vito: @Spicci3 Un parlamentare, secondo me, ha sempre il dovere della trasparenza e della chiarezza verso gli elettori delle sue s… - AntoninoArconte : Che buffonate. I giudici sono già sottomessi alla politica. Le correnti sono controllate dai partiti! - DsulMetodo : Rassegna di pareri orientati verso il “No” o l’astensione dal voto, sulla rivista Micromega: -