Osimhen: «Mettere a tacere i miei critici mi piace. Non si rendono conto che siamo esseri umani» (Di martedì 7 giugno 2022) «È il gol a cui tengo di più. Molti dei miei amici che erano tifosi del Chelsea mi avevano inviato messaggi prima della partita, dicendomi che non gli importava se il Chelsea avesse battuto il Lille o meno, volevano solo che segnassi. Volevano che realizzassi il mio sogno, e quello è stato uno dei momenti migliori della mia carriera» Il gol più bello della carriera di Victor Osimhen è quello realizzato al Chelsea col Lille, in Champions League. Su calcio d’angolo, di testa, con un colpo che da queste parti abbiamo imparato a conoscere. L’ha dichiarato in una lunga video-intervista rilasciata ai media nigeriani, nello specifico a Nff. L’intervista è stata tradotta da diversi giornali italiani, tra cui il Corriere dello Sport. In merito al suo idolo, Victor non ha dubbi… «Da bambino sognavo Didier Drogba, ma anche di poter ripetere quanto fatto con la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) «È il gol a cui tengo di più. Molti deiamici che erano tifosi del Chelsea mi avevano inviato messaggi prima della partita, dicendomi che non gli importava se il Chelsea avesse battuto il Lille o meno, volevano solo che segnassi. Volevano che realizzassi il mio sogno, e quello è stato uno dei momenti migliori della mia carriera» Il gol più bello della carriera di Victorè quello realizzato al Chelsea col Lille, in Champions League. Su calcio d’angolo, di testa, con un colpo che da queste parti abbiamo imparato a conoscere. L’ha dichiarato in una lunga video-intervista rilasciata ai media nigeriani, nello specifico a Nff. L’intervista è stata tradotta da diversi giornali italiani, tra cui il Corriere dello Sport. In merito al suo idolo, Victor non ha dubbi… «Da bambino sognavo Didier Drogba, ma anche di poter ripetere quanto fatto con la ...

Advertising

napolista : #Osimhen: «Mettere a tacere i miei critici mi piace. Non si rendono conto che siamo esseri umani» A Nff. «Da bambi… - erosazzurro : @audelss Ma ti sforzi a capire che osimhen verrà supportato da gente nuova e che Mertens ha giocato titolare aolo q… - ema19261 : @Giosue38964236 Trquartista perfetto per il calcio del pelatone , da mettere subito dietro osimhen , con fabian e non senza fabian - pdf10na : @jo19N26 Dipende dal ruolo. E dalle caratteristiche precipue (penso a Cavani o Osimhen che ritengo mostri pur essen… - 4Harrier : @Rnaples7 Se non perdete la spina dorsale (KK Ruiz Zielinski+ Osimhen che non credo sia vendibile), togliere insign… -