LIVE Camila Giorgi-Kartal 4-3, WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del primo set (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Kartal grazia Giorgi sparacchiando out il passante di dritto. 15-30 Dimezza lo svantaggio la marchigiana grazie ad un’ottima volèe di rovescio. 0-30 Ha perso proprio il feeling con il dritto Camila. 0-15 Doppio fallo Giorgi, il quarto. 4-4 Game Kartal. Ancora un errore di dritto dell’azzurra. In un batter d’occhio siamo sul 4 pari. 40-0 Stecca la risposta Giorgi. 30-0 Buon punto di Kartal che si aggiudica il braccio di ferro sulla diagonale di dritto. 15-0 Non passa il dritto di Camila dopo un’ottima risposta. 4-3 Game Giorgi. In corridoio la risposta di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30graziasparacchiando out il passante di dritto. 15-30 Dimezza lo svantaggio la marchigiana grazie ad un’ottima volèe di rovescio. 0-30 Ha perso proprio il feeling con il dritto. 0-15 Doppio fallo, il quarto. 4-4 Game. Ancora un errore di dritto dell’azzurra. In un batter d’occhio siamo sul 4 pari. 40-0 Stecca la risposta. 30-0 Buon punto diche si aggiudica il braccio di ferro sulla diagonale di dritto. 15-0 Non passa il dritto didopo un’ottima risposta. 4-3 Game. In corridoio la risposta di ...

