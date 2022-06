Lecce, ergastolo per l'uomo che uccise la coppia di amici: era invidioso della loro felicità (Di martedì 7 giugno 2022) Nel settembre 2020 Antonio De Marco massacrò con 79 coltellate l'arbitro Leccese Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, con cui aveva condiviso la casa Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 giugno 2022) Nel settembre 2020 Antonio De Marco massacrò con 79 coltellate l'arbitrose Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, con cui aveva condiviso la casa

