(Di martedì 7 giugno 2022) Da lunedì 6 giugno c’è l’incredibile voglia di rivedere “Quadrophenia”, il film del 1979 ambientato nel 1964 nell’Inghilterra divisa tra Mods e Rockers. Colpa di Mister, l’olandese Walter Julius Albert Scheffrahn, nato ad Amsterdam proprio nel 1964, quando sul celebre lungomare dise le davano di santa ragione i Rockers, in moto e giubbotto di pelle, e i Mods in scooter e parka. Scheffrahn sta cercando di rilanciare in grande stile il marchioe in occasione del meneghinodel mobile – nello splendido chiostro di San Simpliciano a Brera – ha esibito vecchie e nuove rappresentanti del brand scooteristico nato a, come costola della Innocenti, nel lontano 1947. In “Quadrophenia” il protagonista Jimmy Cooper (interpretato da Phil Daniels) guidava una ...

Advertising

MarcoScafati1 : #Lambretta, da Brighton al Fuorisalone di Milano. Un mito a prova di futuro -

Il Fatto Quotidiano

H&H CLASSICS BIKE AND SCOOTER SALE ON JULY 20TH NATIONAL MOTORCYCLE MUSEUM, SOLIHULL This exotic 1966 Vespa SS90 Gori Racer is an essential part of scooter performance history is one of the star items ...