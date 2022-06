Incendio in capannone centro cinema - tv a Roma, nessun ferito (Di martedì 7 giugno 2022) Bobine cinematografiche e materiali vari sono andati distrutti in un Incendio che sta interessando da questa notte un capannone del centro Servizi Cine Tv su via Tiburtina a Roma. Sul posto sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Bobinetografiche e materiali vari sono andati distrutti in unche sta interessando da questa notte undelServizi Cine Tv su via Tiburtina a. Sul posto sono ...

Advertising

vigilidelfuoco : Quattro squadre di #vigilidelfuoco sono ancora al lavoro da stanotte a #Roma per l’#incendio che sta coinvolgendo i… - DarthPump : Incendio in capannone centro cinema-tv a Roma, nessun ferito - fisco24_info : Incendio in capannone centro cinema-tv a Roma, nessun ferito: Colonna di fumo visibile in vasta area della Capitale - TuttoSuRoma : Incendio in via #Tiburtina: in fiamme il capannone del centro servizi cine tv - iconanews : Incendio in capannone centro cinema-tv a Roma, nessun ferito -