Incendi | Gargano | Salento e Brindisi Baia delle Zagare | evacuazione di circa ottanta persone Nei pressi di Baia delle Zagare a fuoco un' area di circa venti ettari

(Di martedì 7 giugno 2022) Un’didi vegetazione è andata ain territorio di Mattinata, non lontano da. Unaspiagge più belle d’Italia. Intervento, ieri, dei vigili delanche a ridosso della strada statale 274 Gallipoli-Leuca per uno. Rogo anche a, avegetazione non lontano dalla zona industriale. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, insieme al vice presidente, è in contatto costante con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile e con il Sindaco di ...

Advertising

AmaraTerraMia : Massima allerta sul Gargano, rischio incendi altissimo -

La Repubblica

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona boschiva tra Mattinata e Vieste sul. In fiamme una ventina di ettari di macchia mediterranea. L'incendio, alimentato dal forte vento e dalle alte temperature registrate per tutta la giornata di lunedì 6 giugno nel Foggiano, ......immergersi nel passato attraverso strutture e tecnologie attuali del Parco Nazionale del: ... L'ultimo padiglione è dedicato a San Floriano di Lorch, invocato contro le inondazioni e gli. ... Incendi, brucia il Gargano tra Vieste e Mattinata: le fiamme alimentate dal forte vento Un’area di circa venti ettari di vegetazione è andata a fuoco in territorio di Vieste, non lontano da Baia delle Zagare. Una delle spiagge più belle d’Italia. Intervento, ieri, dei vigili del fuoco an ...Il rogo sta distruggendo una ventina di ettari di macchia mediterranea. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, atteso l'intervento dei canadair ...