Corruzione: ex sindaco Opera patteggia 4 anni e 6 mesi (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - L'ex sindaco di Opera, Antonino Nucera finito ai domiciliari nell'aprile del 2021 e accusato di peculato, Corruzione e truffa in un'inchiesta della procura di Milano, ha patteggiato 4 anni e sei mesi davanti al gup Massimo Baraldo. Secondo l'accusa, nel pieno dell'emergenza Coronavirus, il primo cittadino avrebbe dirottato le forniture della Protezione civile direttamente ai suoi uffici per poi distribuirle ad amici e parenti, ma anche a dipendenti del Comune. Nucera, che era stato sei mesi ai domiciliari, ha messo a disposizione, tra risarcimenti e confische, una cifra pari a circa 110mila euro. L'indagine, iniziata nel 2019, era nata da "fonti conoscitive" all'interno del Comune e aveva portato ad altri provvedimenti cautelari. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - L'exdi, Antonino Nucera finito ai domiciliari nell'aprile del 2021 e accusato di peculato,e truffa in un'inchiesta della procura di Milano, hato 4e seidavanti al gup Massimo Baraldo. Secondo l'accusa, nel pieno dell'emergenza Coronavirus, il primo cittadino avrebbe dirottato le forniture della Protezione civile direttamente ai suoi uffici per poi distribuirle ad amici e parenti, ma anche a dipendenti del Comune. Nucera, che era stato seiai domiciliari, ha messo a disposizione, tra risarcimenti e confische, una cifra pari a circa 110mila euro. L'indagine, iniziata nel 2019, era nata da "fonti conoscitive" all'interno del Comune e aveva portato ad altri provvedimenti cautelari. ...

Advertising

fattoquotidiano : Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo (Imperia), è stato arrestato dai carabinieri per corruzione. L’uomo è stato fer… - fattoquotidiano : Corruzione, un sindaco dell’Imperiese e un imprenditore arrestati in flagranza - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: La Procura di #Imperia ha chiesto la proroga delle indagini per Luigino Dellerba, il sindaco di #Aurigo arrestato per cor… - invictusLu : @LaVeritaWeb @franborgonovo Ero presidente di un comitato di investimenti in Ucraina. La corruzione è endemica. In… - BabboleoNews : La Procura di #Imperia ha chiesto la proroga delle indagini per Luigino Dellerba, il sindaco di #Aurigo arrestato p… -