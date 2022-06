ATP Stoccarda 2022: avanzano Bublik, Murray e Kyrgios, Rinderknech elimina Humbert (Di martedì 7 giugno 2022) In attesa di conoscere l’esito del match tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il georgiano Nikoloz Basilashvili, si sono svolti oggi all’ATP 250 di Stoccarda altri match valevoli per il primo turno. Sull’erba tedesca lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Non deludono le aspettative Alexander Bublik, Andy Murray, Nick Kyrgios. Il kazako (testa di serie n.7) sconfigge lo statunitense Denis Kudla (n.77 del ranking) per 7-6(3) 7-5, il britannico (n.68 al mondo) ha la meglio sull’australiano Christopher O’Connell (n.116 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 e Kyrgios (n.78 del ranking) supera il ceco Jiri Lehecka (n.79) per 7-6(3) 6-3. Esce invece un po’ a sorpresa il numero 8 del seeding, il francese Ugo Humbert, battuto dal connazionale Arthur ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) In attesa di conoscere l’esito del match tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il georgiano Nikoloz Basilashvili, si sono svolti oggi all’ATP 250 dialtri match valevoli per il primo turno. Sull’erba tedesca lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Non deludono le aspettative Alexander, Andy, Nick. Il kazako (testa di serie n.7) sconfigge lo statunitense Denis Kudla (n.77 del ranking) per 7-6(3) 7-5, il britannico (n.68 al mondo) ha la meglio sull’australiano Christopher O’Connell (n.116 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 e(n.78 del ranking) supera il ceco Jiri Lehecka (n.79) per 7-6(3) 6-3. Esce invece un po’ a sorpresa il numero 8 del seeding, il francese Ugo, battuto dal connazionale Arthur ...

