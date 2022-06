Amici 22, ipotesi clamorosa: si avvicina l’addio – i fan del programma si dividono (Di martedì 7 giugno 2022) Da poco si è conclusa l’ultima edizione di ‘Amici‘ con il trionfo di Luigi Strangis. Iniziano, immediatamente, a trapelare i primi possibili retroscena sul cast della prossima edizione del talent condotto da Maria De Filippi con, eventuali, clamorosi cambiamenti per quanto concerne la giuria dei professori. Tra i volti a rischio per Amici 22, spiccherebbe quello di Lorella Cuccarini, mentre tra i candidati in lizza per un rientro in scena ci sarebbe Emma Marrone. Emma al posto di Lorella? Stando alle ultime indiscrezioni Lorella Cuccarini sarebbe presa da un altro impegno professionale. Trattasi della conduzione di Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, che la vedrà protagonista assoluta. Maria De Filippi dovrà, così, correre ai ripari per trovare una sostituta. Quindi, Cuccarini non sarebbe più insegnante non per ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Da poco si è conclusa l’ultima edizione di ‘‘ con il trionfo di Luigi Strangis. Iniziano, immediatamente, a trapelare i primi possibili retroscena sul cast della prossima edizione del talent condotto da Maria De Filippi con, eventuali, clamorosi cambiamenti per quanto concerne la giuria dei professori. Tra i volti a rischio per22, spiccherebbe quello di Lorella Cuccarini, mentre tra i candidati in lizza per un rientro in scena ci sarebbe Emma Marrone. Emma al posto di Lorella? Stando alle ultime indiscrezioni Lorella Cuccarini sarebbe presa da un altro impegno professionale. Trattasi della conduzione di Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, che la vedrà protagonista assoluta. Maria De Filippi dovrà, così, correre ai ripari per trovare una sostituta. Quindi, Cuccarini non sarebbe più insegnante non per ...

Advertising

venetolink : @PLDC09710726 dopo aver squartato, alla maniera classica, con lentissimi buoi, tutti i loro famigli et amici, amant… - LevatiSirio : @Pinucci63757977 @PetrazzuoloF Resta il fatto che vengono definiti evasori ed è impossibile siano tutti mariuoli. A… - baccodough : Nadal invita in conferenza stampa Federer. Azzardo l'ipotesi: da grandi rivali e amici che per 20 anni e più si son… - gazzettamantova : Mantova, addio all’uomo dei conti e di sport che amava le auto. «Ci mancherà» La morte di Giorgio Menani. Il cordog… - massimo0123456 : @SIMONE97875995 @SofiaDonadeo Giusto ma il problema nasce spesso se, con gli amici che hai, non ci vai d'accordo, n… -