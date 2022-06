Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 18:15 (Di lunedì 6 giugno 2022) Viabilità DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CHIUSA L’AURELIA PER LINTERVENTO DELL’ELISOCCORSO, CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA NUOVA CODE DA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREIZONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TRIONFALE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE CODE RESIDUE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA COLOMBO E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA, IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)DEL 6 GIUGNOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACHIUSA L’AURELIA PER LINTERVENTO DELL’ELISOCCORSO, CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA NUOVA CODE DA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREIZONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TRIONFALE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE CODE RESIDUE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA COLOMBO E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR VERGATA, IN ...

