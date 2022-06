Ultime Notizie – Apre ‘Ögonblick’, la mostra interattiva di Ikea (Di lunedì 6 giugno 2022) In occasione dell’Ikea Festival organizzato a Milano dal 6 al 12 giugno, in concomitanza con il Fuorisalone 2022, Ikea presenta la mostra “Ögonblick” realizzata in collaborazione con lo scenografo Midori Hasuike e con Mikael Varhelyi e alcuni dei senior designer Ikea. Sono stati creati cinque diversi set che interpretano in maniera astratta fasi della vita delle persone e mostrano la vita in casa in un modo completamente nuovo rispetto alle ambientazioni che si trovano nei punti di incontro con i clienti Ikea. In ogni set gli utenti sono invitati ad una vera e propria interazione. Il primo set si chiama “Prima casa da single: quando tutto ha inizio” e rappresenta quella fase della vita in cui si è giovani e single. In questo periodo o si è nei locali a fare le ore piccole oppure si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) In occasione dell’Festival organizzato a Milano dal 6 al 12 giugno, in concomitanza con il Fuorisalone 2022,presenta la“Ögonblick” realizzata in collaborazione con lo scenografo Midori Hasuike e con Mikael Varhelyi e alcuni dei senior designer. Sono stati creati cinque diversi set che interpretano in maniera astratta fasi della vita delle persone eno la vita in casa in un modo completamente nuovo rispetto alle ambientazioni che si trovano nei punti di incontro con i clienti. In ogni set gli utenti sono invitati ad una vera e propria interazione. Il primo set si chiama “Prima casa da single: quando tutto ha inizio” e rappresenta quella fase della vita in cui si è giovani e single. In questo periodo o si è nei locali a fare le ore piccole oppure si ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Quasi il 60% dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dalle truppe russe. Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciara… - VesuvioLive : La stazione Bayard di Napoli nella top ten per la riqualifica del FAI -