“The Voice Senior” in lutto, è morta Laura Grey: l’artista aveva 81 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) The Voice Senior è un programma televisivo italiano in onda dal 27 novembre 2020 in prima serata su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Durante ogni edizione il pubblico del primo canale Rai si affeziona alle storie dei vari protagonisti. Anche la storia di Laura Grey non era passata inosservata agli appassionati del famoso talent musicale e per questo la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



lutto nel mondo di The Voice Senior, è morta nel pomeriggio di ieri, 5 Giungo 2022, la cantante Laura Grey, nome d’arte di Vincenzina Agrillo. Napoletana di Afragola, classe 1941, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Theè un programma televisivo italiano in onda dal 27 novembre 2020 in prima serata su Rai 1. Si tratta dello spin-off di Theof Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Durante ogni edizione il pubblico del primo canale Rai si affeziona alle storie dei vari protagonisti. Anche la storia dinon era passata inosservata agli appassionati del famoso talent musicale e per questo la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.nel mondo di The, ènel pomeriggio di ieri, 5 Giungo 2022, la cantante, nome d’arte di Vincenzina Agrillo. Napoletana di Afragola, classe 1941, ...

Advertising

guscabin : RT @MaxxGhe: 06/06/1972. Nasce a Milano CRISTINA SCABBIA, la voce femminile dei LACUNA COIL. È stata anche giudice di The Voice of Italy. E… - MaxxGhe : 06/06/1972. Nasce a Milano CRISTINA SCABBIA, la voce femminile dei LACUNA COIL. È stata anche giudice di The Voice… - Max_the_Voice : Il non conoscere la vergogna, ed essere irriconoscenti?? #NonelArena #2giugno #controcorrente #governo… - Max_the_Voice : Per non dimenticare?? chi ha aiutato l'Italia, certo non gli Stati Uniti #NonelArena #controcorrente… - lukirawr : @douxchar Adoro um cover de the voice dessa musica -