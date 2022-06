Tavecchio: “Mancini sta facendo bene, è l’unica via” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Roberto Mancini sta facendo bene: continui così. Anche perché è l’unica via”. E’ l’opinione dell’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, all’indomani dell’esperimento “riuscito, visto che la partita contro la Germania è andata meglio di quanto pensassero i menagrami” nell’esordio di Nations League, e terminata 1-1. Quello del ct azzurro “è un tentativo lodevole, che dà fiducia ai calciatori italiani. Se andiamo a vedere i nostri campionati, a qualsiasi livello, ci sono più extracomunitari che italiani: e questo si riflette sulle varie Nazionali”, ha detto all’Adnkronos. Sui giovani italiani all’estero: “Adesso -osserva Tavecchio- con la situazione dell’economia internazionale che sta andando a scatafascio, il problema non saranno più i contratti migliori, il problema sarà trovarsi ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) “Robertosta: continui così. Anche perché èvia”. E’ l’opinione dell’ex presidente della Figc Carlo, all’indomani dell’esperimento “riuscito, visto che la partita contro la Germania è andata meglio di quanto pensassero i menagrami” nell’esordio di Nations League, e terminata 1-1. Quello del ct azzurro “è un tentativo lodevole, che dà fiducia ai calciatori italiani. Se andiamo a vedere i nostri campionati, a qualsiasi livello, ci sono più extracomunitari che italiani: e questo si riflette sulle varie Nazionali”, ha detto all’Adnkronos. Sui giovani italiani all’estero: “Adesso -osserva- con la situazione dell’economia internazionale che sta andando a scatafascio, il problema non saranno più i contratti migliori, il problema sarà trovarsi ...

