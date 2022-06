Sabatini: “La migliore squadra femminile non vince il campionato di Serie C” (Di lunedì 6 giugno 2022) Sandro Sabatini protagonista a Radio Sportiva nel filo diretto si parla anche di calcio femminile e la possibilità di fare un torneo misto. Secondo Sabatini il calcio “femminile ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi tempi. Vedo con piacere partite di Champions League ad esempio, dove il livello è molto alto e si vede un ottimo tasso tecnico. Ma io credo che far giocare insieme maschi e femmine sia impossibile. Anche perché, senza voler discriminare in alcun modo nessuno, la migliore squadra di calcio femminile non vince il campionato di Serie C maschile“. Sabatini approfondisce il discorso e chiarisce: “Ci sarà un motivo per cui esiste il basket femminile con il pallone più ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Sandroprotagonista a Radio Sportiva nel filo diretto si parla anche di calcioe la possibilità di fare un torneo misto. Secondoil calcio “ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi tempi. Vedo con piacere partite di Champions League ad esempio, dove il livello è molto alto e si vede un ottimo tasso tecnico. Ma io credo che far giocare insieme maschi e femmine sia impossibile. Anche perché, senza voler discriminare in alcun modo nessuno, ladi calciononildiC maschile“.approfondisce il discorso e chiarisce: “Ci sarà un motivo per cui esiste il basketcon il pallone più ...

