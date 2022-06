Referendum giustizia | i cinque quesiti spiegati | 1 Abrogazione del decreto Severino | tornano le porte aperte ai pregiudicati nelle istituzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilnumero 1 (scheda rossa) è il più semplice di quelli al voto il 12 giugno: “Volete voi che sia abrogato ilLegislativo 31 dicembre 2012, n. 235?”. Si tratta del cosiddetto, il primo dei tre decreti delegati previsti dalla legge anticorruzione voluta nel 2012 da Paola, ministra delladel governo Monti. Il nome completo è “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”. La legge delega, varata sull’onda dello scandalo Fiorito e delle indagini sulle spese pazze dei consiglieri regionali, fu approvata quasi all’unanimità (480 sì, 19 no e 25 astenuti nell’ultimo passaggio alla Camera): votò a ...