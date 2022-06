Referendum giustizia 12 giugno 2022 | la spiegazione dei cinque quesiti da votare

(Di lunedì 6 giugno 2022)12: ladeireferendari. Cosa accadrebbe se vincesse il “Sì”? Il prossimo 12, gli italiani verranno chiamati alle urne per esprimere il proprio voto sul. In questa circostanza, i cittadini voterannopronunciando parere favorevole oppure contrario. Di seguito, ladeireferendari che verranno votati domenica 12. Quesito n. 1 sull’abrogazione della legge Severino Il quesito referendario numero uno, stampato su scheda rossa, è il più diretto tra quelli sottoposti ...

Advertising

GassmanGassmann : Lette approfonditamente le proposte del referendum sulla giustizia. Essendo un tema complessissimo, del quale pers… - fattoquotidiano : REFERENDUM GIUSTIZIA / COSA PREVEDE IL QUESITO 2 Abrogazione del decreto Severino: ecco cosa accadrebbe se vincesse… - CottarelliCPI : Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. - AnnaP1953 : RT @pbecchi: Domenica si vota sui referendum sulla giustizia. Le Tv pubbliche evitano il dibattito. Quale garante della Costituzione, Signo… - AthosDeLuca : Il 12 giugno votiamo SI ai referendum per una giustizia più giusta -

la Repubblica

Urne aperte domenica 12 giugno dalle 7 alle 23: sarà necessario il raggiungimento del ...Orari prolungati per l'Ufficio Elettorale del Comune di Maranello in occasione deiin materia diche si svolgeranno domenica 12 giugno. Per il rilascio delle tessere elettorali, se smarrite o con gli spazi esauriti, l'Ufficio è aperto, oltre che nei consueti ... Referendum sulla giustizia al voto, l'ultima sfida alle riforme Cartabia Nella puntata del 6 giugno in onda su Retequattro ci sarà anche un'intervista a Salvini e aggiornamenti sulla situazione nel Donbass Un confronto sui ...Lo abbiamo chiesto a una rappresentanza di imperiesi e 'foresti' tra frequentatori ed espositori della Fiera del Libro appena conclusa a Imperia. Cinque i quesiti, dall'abrogazione della legge Severin ...