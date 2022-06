Napoli | le richieste di Mertens gelano gli azzurri | i dettagli

(Di lunedì 6 giugno 2022)gela ilcon la sua proposta di rinnovo: il belga chiede 4 milioni all’anno più una serie di bonus e commissioni Il rinnovo dialè ancora tutto da decifrare. Negli ultimi giorni sembrava esserci un’apertura fino a quando il belga non ha esposto le sue. Cifre cheile De Laurentis siccome il belga avrebbe chiesto 4 milioni netti per due anni più bonus legati a gol e rendimento, oltre a una commissione per gli agenti. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscalcionapoli1 : Sportitalia – Deulofeu, il Napoli cercherà di avvicinarsi alle richieste dell’Udinese: gli azzurri possono contare… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Deulofeu, il Napoli cercherà di avvicinarsi alle richieste dell'Udinese: gli azzurri possono contare sull… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Deulofeu, il Napoli cercherà di avvicinarsi alle richieste dell'Udinese: gli azzurri possono contare sull… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Deulofeu, il Napoli cercherà di avvicinarsi alle richieste dell'Udinese: gli azzurri possono contare sull… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Deulofeu, il Napoli cercherà di avvicinarsi alle richieste dell'Udinese: gli azzurri possono contare sull… -

Il Mattino scrive che dai legali del giocatore da Bruxelles sono arrivate lealprima al telefono e poi attraverso delle mail: circa 4 milioni all'anno, per restare altri 2 anni. In ...Ma gli operatori di Un Ponte per sono stati già contattati da altri penitenziari: Padova, Roma, San Vittore,e tanti altri. 'La speranza' conclude Mariani 'è che il giro disi ...Negli ultimi giorni sembrava esserci un’apertura fino a quando il belga non ha esposto le sue richieste. Cifre che gelano il Napoli e De Laurentis siccome il belga avrebbe chiesto 4 milioni netti per ...L'OPPORTUNITA' - E poi c'è quel Federico Bernardeschi che nelle prossime settimane si libererà a costo zero dalla Juventus e per il quale si è esposto in prima persona il presidente del Napoli.