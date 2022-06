Nadal, una figura cosmica più che un tennista da record (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Il Roland Garros ha appena sentenziato che l'Olimpo del tennis resta ben presidiato dai grandi vecchi, anche se c'è una nuova leva pronta a sfidarlo guidata da Carlos Alcaraz. Sulla vetta del Monte Sacro c'è Rafa Nadal che con il 14mo successo parigino, i suoi pluri-record e di fatto, con un piede solo, a 36 anni si è issato oltre i confini del ristretto clan una volta definito Fab Four e di cui facevano parte anche Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. Subito sotto c'è proprio il serbo numero uno del mondo (perderà lo scettro il 13 giugno), che un anno fa sfiorò il Grande Slam e ora è reduce da mesi di critiche per motivi extra sportivi e di sconfitte inattese; come quella proprio contro Nadal nei quarti al Roland Garros. Daniil Medvedev, che con il serbo si alterna sulla poltrona di n. 1 Atp, appare come un re quasi ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Il Roland Garros ha appena sentenziato che l'Olimpo del tennis resta ben presidiato dai grandi vecchi, anche se c'è una nuova leva pronta a sfidarlo guidata da Carlos Alcaraz. Sulla vetta del Monte Sacro c'è Rafache con il 14mo successo parigino, i suoi pluri-e di fatto, con un piede solo, a 36 anni si è issato oltre i confini del ristretto clan una volta definito Fab Four e di cui facevano parte anche Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. Subito sotto c'è proprio il serbo numero uno del mondo (perderà lo scettro il 13 giugno), che un anno fa sfiorò il Grande Slam e ora è reduce da mesi di critiche per motivi extra sportivi e di sconfitte inattese; come quella proprio contronei quarti al Roland Garros. Daniil Medvedev, che con il serbo si alterna sulla poltrona di n. 1 Atp, appare come un re quasi ...

angelomangiante : Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60… - LiaCapizzi : Quando sai che sarà una domenica sportiva memorabile... Alle 15 la finale di Nadal nel suo regno. Ma pure la succe… - Eurosport_IT : Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà… - bareeeeeeee99 : @SilviaLsCnz Nadal aveva una frattura da stress alla costola, se non è così cosa ha avuto? Non sai rispondere - PinascoDanilo : RT @Ninabazz3: E Nadal ancora una volta è Re???????? Chissà cosa ne pensa il veggente Scanzi che lo dava per finito anni addietro? -