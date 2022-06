Milan | Vieri | “Maignan Van Basten dei portieri | non si riesce a fargli gol”

Advertising

PianetaMilan : @acmilan #Vieri su @mmseize: 'E' il van Basten dei portieri' #Maignan #ACMilan #Milan #SempreMilan - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Vieri sullo scudetto del Milan: 'Contento per Maldini, ha fato un lavoro incredibile. Pioli? Un fenomeno' - gilnar76 : Vieri: «Pioli un fenomeno, lo scudetto è meritato» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanNewsit : Vieri sullo scudetto del Milan: 'Contento per Maldini, ha fato un lavoro incredibile. Pioli? Un fenomeno' - filnob83 : @russ_mario1 Ho votato Vieri,ma mi piaceva pure Baselli al Milan -

Sull'Interha una certezza: ' L'Inter come squadra è piu forte del, i nerazzurri hanno sbagliato una partita a Bologna. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha giocato in Champions contro il ...Infine, concentrandosi sui singoli, Christianha riservato un complemento eccelso al portiere del, per poi fare un passaggio su Sandro Tonali e il lavoro di Paolo Maldini: ' Maignan è il ...Ospite ad un evento organizzato da McFit verso la "Bobo Summer Cup" di padel, Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato così della stagione disputata dall'Inter e non solo: "L’Inter come squadra è piu ...Intervistato da SportMediaset, Christian Vieri ha commentato lo scudetto vinto dal Milan: «Sono contento per Maldini, che ha fatto un lavoro incredibile. Gli va fatto un applauso grandissimo anche ...