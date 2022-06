Edoardo Tavassi | la mamma svela un segreto sulla storia con la Del Bufalo

Advertising

carmelitadurso : Fermi tutti! Edoardo Tavassi innamorato della mia amata Soleil?? E l’altra mia amata Memi?? Aiuto! #isola - blogtivvu : La storia tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago dell’Isola dei Famosi - disagio_tv : Guendalina Tavassi annuncia la sua presenza in studio questa sera e una sorpresa per il fratello Edoardo #isola - zazoomblog : Edoardo Tavassi e Diana De Bufalo parla la madre di lui: “Mi piacevano insieme. Cose irrisolte” - #Edoardo #Tavassi… - BITCHYFit : Edoardo Tavassi e Diana De Bufalo, parla la madre di lui: 'Mi piacevano' -

Tutti preoccupati perall'Isola dei Famosi : il fratello di Guendalina ha cominciato a stare male durante il daytime di domenica, avvertendo alcuni preoccupanti sintomi. Ecco che cosa aveva e come sta ...e Diana Del Bufalo, il retroscena/ "Lei aveva delle cose irrisolte" Proprio in vista dell'attesa finale del gioco, gli scommettitori lanciano i loro pronostici sul nome del vincitore ...La madre di Edoardo Tavassi, naufrago de L’Isola dei Famosi, torna a parlare della relazione tra il figlio e l’attrice Diana Del Bufalo.Tutto pronto per la diretta di stasera dell’Isola dei Famosi, ma lo sarà anche Mercedesz Henger Si annunciano scintille dallo studio. Finalmente stasera ci sarà la nuova diretta dell’Isola dei Famosi ...