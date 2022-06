“Conferenza di Alto Livello sul supporto dei Parlamenti alle vittime del terrorismo”, partecipa Rosato (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Il vice presidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, interverrà alla “Conferenza di Alto Livello sul supporto dei Parlamenti alle vittime del terrorismo”, che si tiene nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari (via di Campo Marzio, 78, Roma). L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla web tv domani, martedì 7 giugno, a partire dalle ore 9,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Il vice presidente della Camera dei deputati, Ettore, interverrà alla “disuldeidel”, che si tiene nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari (via di Campo Marzio, 78, Roma). L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla web tv domani, martedì 7 giugno, a partire dore 9,30. L'articolo L'Opinionista.

