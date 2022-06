Charles Michel all'Onu: 'Russia codarda, ruba il grano e bombarda i depositi' (Di lunedì 6 giugno 2022) Parole dure mentre l'ambasciatore di Mosca lasciava la sala. 'A dispetto della campagna di bugie e disinformazione del Cremlino, l'ho visto con i miei occhi, qualche settimana fa, a Odessa: milioni di ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022) Parole dure mentre l'ambasciatore di Mosca lasciava la sala. 'A dispetto della campagna di bugie e disinformazione del Cremlino, l'ho visto con i miei occhi, qualche settimana fa, a Odessa: milioni di ...

Advertising

SimoneM1978 : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - non_esset : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - M7h725 : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - Roberto_Rosoni : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - awrippon : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… -