LeccoNews : ADDIO AD ALESSANDRO AMBROSINI, L’ULTIMO DEI DEPORTATI VALSASSINESI NEI LAGER | 05/06/2022 - -

Alessandro Ambrosini, morto a 99 anni l'ultimo dei reduci valsassinesi nei lager È morto a 99 anni Alessandro Ambrosini, l'ultimo reduce della Valsassina. Arruolato il 10 maggio 1943 nel 67° Fanteria a Como, dopo l'Armistizio si era dato alla macchia, ma il 23 ottobre 1944 venne c ...CORTENOVA – Sabato sera è mancato l'ultimo deportato valsassinese nei lager nazisti, Alessandro Ambrosini. Classe 1923, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 6 gennaio. "A nome mio personale – dichiar ...