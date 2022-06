Al Sud Italia più disoccupati di lunga durata che in tutta la Germania. Oltre 501mila nel 2021 (Di lunedì 6 giugno 2022) La notizia è di quelle clamorose, ma anche di quelle meno inattese. Per quanto a vederla ‘in istantanea’, con la forza e l’impatto di una fotografia senza filtri, una certa impressione la produce. Eccome. Secondo quanto si apprende dai calcoli di Eurostat, nel 2021, nel Sud Italia c’erano più disoccupati di lunga durata che in tutta la Germania. In pratica, nel Mezzogiorno, Isole escluse, lo scorso anno c’erano Oltre 501mila persone in cerca di lavoro da più di un anno, mentre in Germania la cifra, secondo le stime ufficiali, si ferma a 497mila. Detta in percentuale, i disoccupati di lunga durata in Germania sono appena l’1,2% della forza lavoro ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) La notizia è di quelle clamorose, ma anche di quelle meno inattese. Per quanto a vederla ‘in istantanea’, con la forza e l’impatto di una fotografia senza filtri, una certa impressione la produce. Eccome. Secondo quanto si apprende dai calcoli di Eurostat, nel, nel Sudc’erano piùdiche inla. In pratica, nel Mezzogiorno, Isole escluse, lo scorso anno c’eranopersone in cerca di lavoro da più di un anno, mentre inla cifra, secondo le stime ufficiali, si ferma a 497mila. Detta in percentuale, idiinsono appena l’1,2% della forza lavoro ...

Advertising

civcatt : #Cavour, un italiano sui generis. Fece l’Italia ma non si sentì mai attratto dalla «cultura italiana». Parlava e sc… - Luce_news : Al Sud Italia più disoccupati di lunga durata che in tutta la Germania. Oltre 501mila nel 2021 - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Atleti Olimpici Azzurri D'Italia Roma Sud ? Premio del Primato org.… - Subbuteo_L : RT @lucianocapone: “Questo gasdotto non serve a niente. Il gas non serve all'Italia. Non serve neanche all’Europa. Abbiamo più gasdotti del… - lucacryp : @Jonesilvia ..inoltre so' che al sud i pizzaioli non hanno aumentato i prezzi come nel nord Italia ...hanno già un… -