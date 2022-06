Addio a Gianni Clerici: chi è Carlotta, la figlia regista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del giornalismo sportivo ha dovuto dire Addio a Gianni Clerici, storica firma del tennis, da tempo collaboratore di Repubblica. Autore di decine di libri – e non solo a tema tennistico – lo scrittore ha trasmesso la passione per la scrittura alla figlia Carlotta, regista teatrale di successo. Chi è Carlotta Clerici Carlotta Clerici, figlia del giornalista Gianni, nasce il 20 agosto 1965 a Como. Dopo una laurea in Lettere-Storia del Teatro alla Statale di Milano, si trasferisce a Parigi, dove ottiene un master alla Sorbona e inizia a coltivare la sua grande passione, lavorando come regista. Nel 2002 decide di fondare, con altri i registi Anne Coutureau, Mitch ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del giornalismo sportivo ha dovuto dire, storica firma del tennis, da tempo collaboratore di Repubblica. Autore di decine di libri – e non solo a tema tennistico – lo scrittore ha trasmesso la passione per la scrittura allateatrale di successo. Chi èdel giornalista, nasce il 20 agosto 1965 a Como. Dopo una laurea in Lettere-Storia del Teatro alla Statale di Milano, si trasferisce a Parigi, dove ottiene un master alla Sorbona e inizia a coltivare la sua grande passione, lavorando come. Nel 2002 decide di fondare, con altri i registi Anne Coutureau, Mitch ...

