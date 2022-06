200 metri a Rabat, Desalu è terzo in Diamond League: “La strada è giusta” (Di lunedì 6 giugno 2022) Rabat – Il debutto stagionale nella specialità preferita vale 20.54 a Rabat (Marocco) per il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu, al primo 200 dell’anno nella quarta tappa della Wanda Diamond League, con il massimo del vento consentito (+2.0). L’azzurro delle Fiamme Gialle, correndo dalla corsia più esterna (l’ottava), con l’argento olimpico Kenny Bednarek all’interno, centra un buon terzo posto ma senza il tempo che può soddisfarlo a pieno. Non è fulminea la partenza di Desalu (più efficace nell’ingresso sul rettilineo), ripreso già a metà curva dal quotato statunitense che si invola al traguardo in 20.21 lasciandosi alle spalle il sudafricano Luxolo Adams (20.35). Non è una giornata memorabile nemmeno per il dominicano Yancarlos Martinez (20.69), il canadese ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022)– Il debutto stagionale nella specialità preferita vale 20.54 a(Marocco) per il campione olimpico della 4×100 Fausto, al primo 200 dell’anno nella quarta tappa della Wanda, con il massimo del vento consentito (+2.0). L’azzurro delle Fiamme Gialle, correndo dalla corsia più esterna (l’ottava), con l’argento olimpico Kenny Bednarek all’interno, centra un buonposto ma senza il tempo che può soddisfarlo a pieno. Non è fulminea la partenza di(più efficace nell’ingresso sul rettilineo), ripreso già a metà curva dal quotato statunitense che si invola al traguardo in 20.21 lasciandosi alle spalle il sudafricano Luxolo Adams (20.35). Non è una giornata memorabile nemmeno per il dominicano Yancarlos Martinez (20.69), il canadese ...

