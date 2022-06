Usa, un team italiano studierà il processo di guarigione delle ferite nello spazio (Di domenica 5 giugno 2022) Sarà un team tutto italiano a guidare l’esperimento “Suture in Space”, che ha lo scopo di studiare il processo di guarigione di ferite chirurgiche nello spazio dato che i tempi di evacuazione verso la terra sarebbero troppo lunghi in caso di incidenti. Il test si svolgerà sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Minerva a cui partecipa l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti. L’hardware e i campioni biologici necessari per svolgere l’esperimento saranno preparati e integrati nei laboratori del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, Florida, e trasferiti sulla ISS con lancio SpX-25 (Cargo Dragon 2) programmato per il 7 giugno 2022. Il team tutto tricolore è stato costituito dopo un progetto di ricerca ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) Sarà untuttoa guidare l’esperimento “Suture in Space”, che ha lo scopo di studiare ildidichirurgichedato che i tempi di evacuazione verso la terra sarebbero troppo lunghi in caso di incidenti. Il test si svolgerà sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Minerva a cui partecipa l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti. L’hardware e i campioni biologici necessari per svolgere l’esperimento saranno preparati e integrati nei laboratori del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, Florida, e trasferiti sulla ISS con lancio SpX-25 (Cargo Dragon 2) programmato per il 7 giugno 2022. Iltutto tricolore è stato costituito dopo un progetto di ricerca ...

