Tacconi, nuovo intervento in programma. Il figlio svela le condizioni (Di domenica 5 giugno 2022) Tacconi farà domani un nuovo intervento chirurgico. Il figlio dell’ex portiere aggiorna tutti sulle condizioni del padre Stefano Tacconi farà un nuovo intervento chirurgico nella giornata di domani dopo il malore che lo ha colpito a fine aprile. A renderlo noto è stato il figlio Andrea attraverso i social. La notizia è stata poi confermata anche dall’azienda ospedaliera che diffonderà un bollettino medico per aggiornare sulle condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)farà domani unchirurgico. Ildell’ex portiere aggiorna tutti sulledel padre Stefanofarà unchirurgico nella giornata di domani dopo il malore che lo ha colpito a fine aprile. A renderlo noto è stato ilAndrea attraverso i social. La notizia è stata poi confermata anche dall’azienda ospedaliera che diffonderà un bollettino medico per aggiornare sulle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il figlio di #Tacconi svela le condizioni dell'ex portiere ?? - zazoomblog : Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi - #Nuovo #intervento #chirurgico - zazoomblog : Tacconi domani nuovo intervento chirurgico: la situazione - #Tacconi #domani #nuovo #intervento - lanzillottaserg : Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi - quotidianopiem : Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi -