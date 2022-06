Roland Garros 2022, Re di Spagna: “Rafa è eccezionale, quando si mette in testa un obiettivo lo coglie” (Di domenica 5 giugno 2022) “Pochi sono competitivi come Rafa, quando si mette in testa un obiettivo lo va a cogliere”. Il Re di Spagna, Filippo VI, festeggia così la 14esima vittoria di Rafael Nadal al Roland Garros. “Ha giocato questo torneo in modo eccezionale – aggiunge ai microfoni di Eurosport -, i quarti contro Djokovic erano l’ostacolo più duro ma anche in finale non si sa mai come va a finire. Peccato per l’infortunio a Zverev. Questo torneo per Rafael è molto speciale: già era straordinario vederlo arrivare a 10, e ora è a 14? conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Pochi sono competitivi comesiinunlo va are”. Il Re di, Filippo VI, festeggia così la 14esima vittoria diel Nadal al. “Ha giocato questo torneo in modo– aggiunge ai microfoni di Eurosport -, i quarti contro Djokovic erano l’ostacolo più duro ma anche in finale non si sa mai come va a finire. Peccato per l’infortunio a Zverev. Questo torneo perel è molto speciale: già era straordinario vederlo arrivare a 10, e ora è a 14? conclude. SportFace.

