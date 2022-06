Orari qualifiche MotoGP Catalogna oggi 4 giugno su Sky e TV8

(Di domenica 5 giugno 2022), sabato 5, si disputeranno ledel Gran Premio di, nona prova del Mondiale 2022 della. Gli appassionati italiani di motori hanno ancora negli occhi il trionfo al Mugello di “Pecco” Bagnaia, davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo e allo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia, i suoi due principali rivali alla lotta per il titolo iridato. Il successo di una settimana fa ha consentito al pilota ufficiale Ducati di avvicinare la vetta della classifica occupata dal fuoriclasse francese della Yamaha, ora distante 41 lunghezze. Di seguito glidelledidel Gran Premio didellain diretta su Sky e in differita in chiaro su ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, oggi le qualifiche del GP Catalogna a Barcellona: orari TV8 e Sky e dove vederle - zazoomblog : MotoGP su TV8 GP Catalogna 2022: orari programma in chiaro diretta e differita qualifiche - #MotoGP #Catalogna #20… - infoitsport : MotoGP oggi, GP Catalogna 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 - gponedotcom : Rossi sarà impegnato sull'Audi del team WRT nella sua prima endurance nel campionato GT World Challenge: qualifiche… - zazoomblog : MotoGP oggi GP Catalogna 2022: orari FP3 FP4 e qualifiche tv streaming programma Sky e TV8 - #MotoGP #Catalogna #2… -

La classifica piloti - Calendario e risultati Fp3, Fp4 e: rivivi il live. Glidel weekend di Motogp in Catalogna Moto 3 . Uno strepitoso Dennis Foggia conquista la pole position in ...... Aleix Espargaro is on fire! Record nelle FP3 MotoGP Catalunya 2022, gliTV su Sky, Tv8 e NOW ... in nona fila, Alex Marquez (Honda), che è caduto nelle FP4 e ha saltato le. licca qui ...Le qualifiche e la 1000km del Paul Ricard 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS verrà proposta in diretta su YouTube sul canale ‘GTWorld’. OA Sport seguirà la giornata con la diret ...Il weekend del 5 giugno vede il nono Gran Premio stagionale di MotoGp di scena al Circuit de Barcelona-Catalunya. Le prove libere del sabato sono state dominate dall’Aprilia con il padrone di casa Ale ...