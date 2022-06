Nuoto | morto Bubi Dennerlein | fu maestro di Novella Calligaris

(Di domenica 5 giugno 2022) Ilpiange la scomparsa di. Lo apprende l’ANSA. L’ex commissario tecnico azzurro ènella mattinata di domenica 5 giugno a Roma: avrebbe compiuto 90 anni il prossimo dicembre.ha guidato l’Italia per oltre vent’anni e fu ildella campionessa, ma anche di tanti altri nuotatori.ha preso parte a sette edizioni dei Giochi Olimpici da responsabile della Nazionale italiana di. SportFace.

questa mattina a Roma Costantino Bubi Dennerlein, per 24 anni commissario tecnico della nazionale italiana di. Dennerlein, che avrebbe compiuto novanta anni nel dicembre prossimo, fu il ...Bubi Dennerlein, storico giocatore e allenatore di pallanuoto della Canottieri Napoli e della ... Divenne allentaore dial Circolo Canottieri Napoli alle piscine dei giardini del Molosiglio, ... Nuoto: è morto Bubi Dennerlein È morto a 90 anni questa mattina a Roma Bubi Dennerlein , per oltre vent'anni commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto. Dennerlein, che avrebbe ...Per oltre vent'anni commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto, avrebbe compiuto novanta anni. Fu il maestro di Novella Calligaris e di ...