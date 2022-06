Nigeria, commando fa strage in una chiesa cattolica: almeno 50 morti, molti bambini (Di domenica 5 giugno 2022) Nigeria, uomini armati hanno sparato facendo strage dentro la chiesa di San Francesco, nello stato di Ondo mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. La chiesa cattolica si trova... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 giugno 2022), uomini armati hanno sparato facendodentro ladi San Francesco, nello stato di Ondo mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Lasi trova...

