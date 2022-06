Moto2 | risultato warm-up GP Catalogna | Canet detta il ritmo | 5° posto per Vietti

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022) Aronha conquistato il giro veloce al termine del-up del Gran Premio di, nona competizione del Mondiale2022. Lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1.44.179 con 123 millesimi di scarto sul tedesco Marcel Schrotter (Intact GP). Il britannico Sam Lowes (Marc VDS) chiude la Top3 davanti ad Alonso Lopez (Speed Up), rispettivamente a +283 ed a +393. Quinta piazza per Celestino(VR46), abile a precedere il padrone di casa Albert Arenas (Aspar) ed il britannico Jack Dixon (Aspar). Augusto Fernandez insegue con l’ottavo tempo e la prima delle Kalex di KTM Ajo davanti allo statunitense Joe Roberts (American Racing) ed il nostro Lorenzo Dalla Porta, pronto per dare spettacolo in gara con Italtrans. LIVE, GP2022: ...