Mercato Napoli, Pedullà svela: la richiesta di Ospina per rinnovare è di 3mln! Dubbi su Meret (Di domenica 5 giugno 2022) Mercato Napoli, la richiesta di Ospina Scrive Pedullà sul sito della Gazzetta: Tutte le news sul calcioMercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ... Leggi su calcionapoli24 (Di domenica 5 giugno 2022), ladiScrivesul sito della Gazzetta: Tutte le news sul calcioe sulCalcio24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Advertising

FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - sunlouvis91 : RT @Ebrimaismo: Vorrei sapere una cosa, veramente ve la chiedo senza malizia. Ma perché i milanisti, campioni d’Italia, sono ossessionati… - addictedjuve : RT @Ebrimaismo: Vorrei sapere una cosa, veramente ve la chiedo senza malizia. Ma perché i milanisti, campioni d’Italia, sono ossessionati… - infoitsport : MERCATO NM - Rinnovo Koulibaly, il Napoli attende una risposta: su di lui ci sono Chelsea e PSG -