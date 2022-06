LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: vittoria per Taco Van Der Hoorn! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Si tratta della settima vittoria in carriera per Taco Van Der Hoorn. 17:17 Terza posizione per Tobias Bayer. 17:17 Sconsolato Thimo Willems, che fino a pochi metri dal traguardo aveva la vittoria in mano. 17:16 RECUPERO PAZZESCO DI Taco VAN DER HOORN CHE VA A VINCEREEEE!!! 17.15 PARTE WILLEMS, ATTENZIONE A VAN DER Hoorn! 17.14 ULTIMO CHILOMETRO! Il vincitore verrà fuori dagli otto del gruppo di testa. 17:13 Gruppo a 25 secondi quando mancano due chilometri! 17:12 Marchand ha provato l’azione da lontano, ma è subito stato ripreso. 17:11 Il gruppo adesso vede i fuggitivi, ma ci sono ancora 30 secondi da recuperare. 17:10 5 CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 17:08 Ci saranno altri 500m di salita prima del traguardo, quel tratto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Si tratta della settimain carriera perVan Der Hoorn. 17:17 Terza posizione per Tobias Bayer. 17:17 Sconsolato Thimo Willems, che fino a pochi metri dal traguardo aveva lain mano. 17:16 RECUPERO PAZZESCO DIVAN DER HOORN CHE VA A VINCEREEEE!!! 17.15 PARTE WILLEMS, ATTENZIONE A VAN DER17.14 ULTIMO CHILOMETRO! Il vincitore verrà fuori dagli otto del gruppo di testa. 17:13 Gruppo a 25 secondi quando mancano due chilometri! 17:12 Marchand ha provato l’azione da lontano, ma è subito stato ripreso. 17:11 Il gruppo adesso vede i fuggitivi, ma ci sono ancora 30 secondi da recuperare. 17:10 5 CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 17:08 Ci saranno altri 500m di salita prima del traguardo, quel tratto ...

