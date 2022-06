(Di domenica 5 giugno 2022)si racconta in una intervista a Radio 2 al programma ‘I Lunatici’. Il celebre attore racconta i suoi inizi, gli stenti nella povertà, quando doveva decidere se mangiare o fittare una stanza d’albergo. Maracconta anche un episodio vissuto aneldel 1958, con l’attore pugliese che giura che quello che lo aiutò quel giorno fosse un, altrimenti non saprebbe spiegarselo diversamente. A quei tempi Pasquale Zagaria, poi diventatosu suggerimento di Totò, aveva solo 18 anni non era ancora il celebrato attore che è oggi e sopravviveva come poteva, cercando di farsi strada nel mondo del teatro e del cinema.era un attore disoccupato uno che aveva praticamente nulla in tasca ed ogni giorno ...

Advertising

MaryBoom21 : RT @napolipiucom: Lino Banfi: 'Ero povero, a Napoli un angelo mi ha salvato la notte di Natale' #LinoBanfi #napoli #ForzaNapoliSempre htt… - napolipiucom : Lino Banfi: 'Ero povero, a Napoli un angelo mi ha salvato la notte di Natale' #LinoBanfi #napoli… - PietroFerrari73 : @andreacantelmo8 Già è un buon punto di partenza, se poi invece di buttarla in burla con Lino Banfi ci si confronta… - MaurizioDellat3 : @PaoloLeChat Meow?? Minchia, il gatto di..Lino Banfi!!?? - allocopicas : @irepoc85 Il calcio ad espansione molto meglio del 5-5-5 di Lino Banfi ?????? -

napolipiu.com

/ "Io e Ronn Moss: strana coppia! E' nata una bella amicizia anche se" In collegamento con Domenica In ci sarà un altro amatissimo cantante, Cesare Cremonini , mentre in studio farà il suo ...... ed è una presenza luminosa e gentile: nulla a che vedere con l'altezzosa Enrica, moglie del nonno Libero dinella serie Un medico in famiglia, né con la sottomessa Pina, consorte del ... Lino Banfi: “Ero povero, a Napoli un angelo mi ha salvato la notte di Natale” Milena Vukotic ci accoglie nella sua casa romana con la grazia leggera della ballerina che è stata, e la serenità di chi ha capito che cosa ha importanza e cosa no. Vista da vicino non dimostra affatt ...È Lino Banfi il nuovo ambasciatore del fischietto in terracotta di Rutigliano. Come da prassi consolidata – tale riconoscimento si assegna dal 2006 -, in occasione della celebre fiera (oggi e domani ...