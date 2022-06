Leonardo Pieraccioni scosso dal terribile lutto | il messaggio strappalacrime

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: Il ricordo di Leonardo Pieraccioni per l'ex collega Roberto Brunetti, detto #erpatata ' - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni il lutto improvviso che l’ha devastato: “Saremo sempre insieme…” - #Leonardo #Pieraccioni… - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: Brunetti era diventato famoso con le commedie degli anni '90 sin dall'esordio nel 1997 con Fuori d'artificio di Leonardo… - Agenzia_Ansa : Brunetti era diventato famoso con le commedie degli anni '90 sin dall'esordio nel 1997 con Fuori d'artificio di Leo… - simonabastiani : Morto 'Er Patata' a soli 55 anni. Lo ricordiamo per la partecipazione a Romanzo Criminale e al film Fuochi d'artif… -

... Aldo Buffoni, ovvero uno dei due fratelli Carnovale, il Tronco e il Coniglio, cognati di Edoardo Toscano, l'Operaietto, viene scoperto dal registache lo scrittura per Fuochi d'...Prima di proporgli il film, lo invitai a cena per studiarlo e capii che era perfetto", diceche lo fece esordire come attore in Fuochi d'artificio . "Lui si adattò subito al set, ...Un terribile lutto ha scosso Leonardo Pieraccioni. L'attore toscano ha quindi salutato il compianto amico e collega con un messaggio commovente.«L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un paio di giorni fa: su per le scale con la bambina che correva e lui che le diceva aspetta nì che non ce la faccio, si ...