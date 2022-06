Le macchine degli antichi (Di domenica 5 giugno 2022) Giovanni di Pasquale è uno degli ospiti di Taobuk, il festival letterario di Taormina in programma dal 16 al 20 giugno. Storico della scienza, ricercatore al Museo Galileo di Firenze L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 5 giugno 2022) Giovanni di Pasquale è unoospiti di Taobuk, il festival letterario di Taormina in programma dal 16 al 20 giugno. Storico della scienza, ricercatore al Museo Galileo di Firenze L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

No2Ch3 : RT @stilgar_it: @repubblica Più che minacce, direi che sono dotati del dono della sintesi. Hanno descritto in poche parole la situazione. Q… - stilgar_it : @repubblica Più che minacce, direi che sono dotati del dono della sintesi. Hanno descritto in poche parole la situa… - ismatildEnotA : cari autisti ve lo chiedo per favore basta accattarvi quelle macchine che hanno il bagagliaio lungo a mo di carrofu… - Rose46820621 : RT @gabrillasarti2: #Lamorgese incolpa #Putin degli sbarchi aumentati , apre ad altri flussi migratori per l' agricoltura, abbiamo macchine… - tiber_h : RT @gabrillasarti2: #Lamorgese incolpa #Putin degli sbarchi aumentati , apre ad altri flussi migratori per l' agricoltura, abbiamo macchine… -