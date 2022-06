"Il mostro Matteo Renzi", lo scoop di Bisignani: "Lui e Di Maio...", la bomba che sta per cadere sul Parlamento (Di domenica 5 giugno 2022) Dalle Sacre Stanze filtrano voci esplosive sulle prossime mosse politiche di Matteo Renzi, che potrebbe tentare ancora una volta di cambiare il quadro della politica italiana. E anche il suo futuro politico, poiché Italia Viva è un progetto che non è mai decollato, e i sondaggi stanno lì a dimostrarlo. E queste voci esplosive vengono naturalmente raccolte da Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti, che racconta quel che potrebbe accadere nel suo consueto intervento su Il Tempo nell'edizione domenicale. "Caro direttore, da rottamatore a mostro. Quale diavoleria ha in mente Matteo Renzi, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze?", premette Bisignani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Dalle Sacre Stanze filtrano voci esplosive sulle prossime mosse politiche di, che potrebbe tentare ancora una volta di cambiare il quadro della politica italiana. E anche il suo futuro politico, poiché Italia Viva è un progetto che non è mai decollato, e i sondaggi stanno lì a dimostrarlo. E queste voci esplosive vengono naturalmente raccolte da Luigi, l'uomo che sussurra ai potenti, che racconta quel che potrebbe acnel suo consueto intervento su Il Tempo nell'edizione domenicale. "Caro direttore, da rottamatore a. Quale diavoleria ha in mente, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze?", premette. ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita 'Il Mostro, qualcuno l'ha comprato pensando che lei avesse confessato finalmente... invece no' Anto… - HuffPostItalia : Matteo Renzi con Il Mostro in testa alle classifiche, 'Questa storia colpisce più di quanto pensassi' - scavuzzo47 : RT @franco45481797: Non è stato sufficiente questo salone sono stati necessari altri due. Presentazione del libro di Matteo Renzi IL MOSTRO… - Libero_official : Per #Bisignani, #Renzi sta lavorando a un nuovo 'partito di scopo' il cui focus sarà la #giustizia. E l'uomo che su… - GianniPulito : Non si denuncia solo per i tempi? NO, anche per altri motivi: ''ormai un italiano su quattro ritiene inutile denunc… -