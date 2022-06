Comprare casa da sola: vantaggi, svantaggi e cose da sapere (Di domenica 5 giugno 2022) Quando si pensa a compare una casa, l’idea che viene in mente è sempre quella della coppia che acquista un nido in cui far crescere la famiglia. La realtà, però, ci racconta una storia diversa. Sempre di più, infatti, ad acquistare un immobile sono persone single. Per i giovani, e per le ragazze soprattutto, Comprare casa da sola è molto più che una necessità o un’esigenza temporanea, ma sta diventando un vero e proprio status di vita. Negli ultimi anni, infatti, il numero di donne che acquistano casa è salito al 28,2%, anche grazie alla maggiore indipendenza economica: tra loro, le single rappresentano il 46.5%. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, quello dei single che acquistano casa da soli è un dato in crescita: la percentuale di chi lo ha fatto è passata ... Leggi su robadadonne (Di domenica 5 giugno 2022) Quando si pensa a compare una, l’idea che viene in mente è sempre quella della coppia che acquista un nido in cui far crescere la famiglia. La realtà, però, ci racconta una storia diversa. Sempre di più, infatti, ad acquistare un immobile sono persone single. Per i giovani, e per le ragazze soprattutto,daè molto più che una necessità o un’esigenza temporanea, ma sta diventando un vero e proprio status di vita. Negli ultimi anni, infatti, il numero di donne che acquistanoè salito al 28,2%, anche grazie alla maggiore indipendenza economica: tra loro, le single rappresentano il 46.5%. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecno, quello dei single che acquistanoda soli è un dato in crescita: la percentuale di chi lo ha fatto è passata ...

Advertising

annatrieste : Oggi sono andata dal fruttivendolo a comprare le cerase e al momento di pagare gli ho detto 'Vuoi essere appagato d… - xiubeiby : RT @Nilic_Kirillov: Fossi ricchissimo la prima cosa che farei sarebbe quella di comprare una casa per emisfero in modo da fare avanti e ind… - bluresolution : RT @Nilic_Kirillov: Fossi ricchissimo la prima cosa che farei sarebbe quella di comprare una casa per emisfero in modo da fare avanti e ind… - tellustra : RT @Nilic_Kirillov: Fossi ricchissimo la prima cosa che farei sarebbe quella di comprare una casa per emisfero in modo da fare avanti e ind… - BimbePeppe : -elettrodomestici classe A++ -uso minimo del condizionatore -cappotto termico su pareti esterne casa -riscaldamento… -