Ciampa | “Il mio personaggio a NXT aveva un qualcosa della vecchia ECW”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 giugno 2022) Tommasoè forse uno dei pilastriormaigenerazione di NXT: il wrestler è stato più volte campione massimo del brand, dopo aver dominato anche la divisione tag team assieme a Johnny Gargano. Il suoha subito un’evoluzione proprio dopo il turn ai danni di quest’ultimo, risultando uno dei più interessanti dal 2018 in poi. Ora, con il passaggio nel main roster, in moltino strizzato l’occhio alla possibilità di vederlo come nuovo membro del Judgment Day, stable fondata da Edge. Le possibilità di vederlo all’interno del gruppo sono ancora molte, ma nel frattempoha voluto analizzare l’evoluzione del suo, affermando come il suoavesse delle “vibes…estreme”. Le parole di ...