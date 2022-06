Ultime Notizie – M5S, scoppia caso Puglia: “Tour Conte solo col Pd, noi sudditi Partito Bibbiano” (Di sabato 4 giugno 2022) A poco più di una settimana dal voto amministrativo scoppia un caso Puglia all’interno del Movimento 5 Stelle. In una chat interna, che l’Adnkronos ha potuto visionare, soffia forte il malContento di alcuni eletti (nazionali e locali) contro i vertici del M5S: al centro delle critiche, l’organizzazione del Tour di Giuseppe Conte in Puglia – Regione, tra l’altro, di cui l’ex premier è originario. Il succo delle lamentele è: il leader fa campagna elettorale nei Comuni dove il M5S si presenta col Pd, ma non mette la faccia in quelli in cui il Movimento corre da solo. E c’è chi rispolvera il velenoso epiteto “Partito di Bibbiano” per attaccare i dem. Sotto accusa soprattutto la ‘regia’ dietro l’organizzazione del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) A poco più di una settimana dal voto amministrativounall’interno del Movimento 5 Stelle. In una chat interna, che l’Adnkronos ha potuto visionare, soffia forte il malnto di alcuni eletti (nazionali e locali) contro i vertici del M5S: al centro delle critiche, l’organizzazione deldi Giuseppein– Regione, tra l’altro, di cui l’ex premier è originario. Il succo delle lamentele è: il leader fa campagna elettorale nei Comuni dove il M5S si presenta col Pd, ma non mette la faccia in quelli in cui il Movimento corre da. E c’è chi rispolvera il velenoso epiteto “di” per attaccare i dem. Sotto accusa soprattutto la ‘regia’ dietro l’organizzazione del ...

