Tale e Quale Show, Katia Ricciarelli non dovrebbe far parte del cast (Di sabato 4 giugno 2022) A settembre su Rai Uno prenderà il via una nuova edizione di Tale e Quale Show, l'amatissimo Talent condotto da Carlo Conti. Il presentatore anche quest'anno potrebbe attingere dal Grande Fratello Vip, non a caso negli ultimi giorni sono stati accostati al cast del programma diversi ex gieffini, tra cui Katia Ricciarelli. L'ipotesi di vedere la soprano sul palco di Tale e Quale sarebbe però già tramontata. I rumor Il porTale The Pipol Tv ha rivelato che oggi 4 giugno 2022 è stato l'ultimo giorno per candidarsi alla prossima edizione di Tale e Quale Show. A partire da lunedì 6 giugno 2022, Carlo Conti e tutta la sua troupe dovrebbero quindi scegliere ...

