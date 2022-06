Swiatek-Gauff oggi, Finale femminile Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo due settimane di grande spettacolo, è finalmente arrivato il momento della Finale femminile del Roland Garros 2022. A giocarsi il titolo sulla terra rossa francese ci saranno la polacca Iga Swiatek e la statunitense Cori Gauff. La nativa di Varsavia, forte delle sue 34 vittorie consecutive, partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alle possibili sorprese. Tra le due tenniste ci sono due precedenti e in entrambi i casi ha avuto la meglio la numero 1 al mondo (l’incontro più recente risale al 28 marzo di quest’anno, quando la polacca si impose nell’ottavo di Finale del Masters 1000 di Miami con un netto 6-3 6-1). La polacca arriva a questa Finale dopo un bellissimo percorso in cui ha lasciato per strada soltanto un set ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo due settimane di grande spettacolo, è finalmente arrivato il momento delladel. A giocarsi il titolo sulla terra rossa francese ci saranno la polacca Igae la statunitense Cori. La nativa di Varsavia, forte delle sue 34 vittorie consecutive, partirà con i favori del pronostico, ma attenzione alle possibili sorprese. Tra le due tenniste ci sono due precedenti e in entrambi i casi ha avuto la meglio la numero 1 al mondo (l’incontro più recente risale al 28 marzo di quest’anno, quando la polacca si impose nell’ottavo didel Masters 1000 di Miami con un netto 6-3 6-1). La polacca arriva a questadopo un bellissimo percorso in cui ha lasciato per strada soltanto un set ...

Advertising

zazoomblog : Swiatek-Gauff domani in tv: orario canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - #Swiatek-Gauff #domani #orario… - zazoomblog : Swiatek-Gauff domani in tv: orario canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - #Swiatek-Gauff #domani #orario… - Jeruismo : @EleRivo98 Come si fa a pronosticare la Swiatek vincente... non accade mai Parlando seriamente. Speriamo che il m… - latuacoscienzaa : @EleRivo98 In finale sicuramente avrei pronosticato Swiatek e Nadal. Cilic non pervenuto (nella mia lista), Gauff idem ?? - roracaseli : @EleRivo98 swiatek e nadal si, gauff e cilic manco se mi avessero pagata -