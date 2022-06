Pogba Juve, non è finita: il PSG prova a convincerlo così (Di sabato 4 giugno 2022) . I parigini non mollano l’ex centrocampista dello United Paul Pogba è vicino al ritorno alla Juventus. Tuttavia la trattativa non è ancora chiusa, e proprio per questo i bianconeri devono guardarsi bene dall’assalto delle altre pretendenti. Tra queste ci sarebbe il PSG, che sarebbe pronto a riconoscere un contratto molto più oneroso rispetto agli 8 milioni di euro offerti dalla Juve. Non solo: il PSG insiste sul fatto che Paul potrebbe giocare nella squadra che rappresenta la Francia, e per un francese come lui sarebbe sicuramente un motivo d’orgoglio. La Juventus, tuttavia, mantiene il vantaggio. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . I parigini non mollano l’ex centrocampista dello United Paulè vicino al ritorno allantus. Tuttavia la trattativa non è ancora chiusa, e proprio per questo i bianconeri devono guardarsi bene dall’assalto delle altre pretendenti. Tra queste ci sarebbe il PSG, che sarebbe pronto a riconoscere un contratto molto più oneroso rispetto agli 8 milioni di euro offerti dalla. Non solo: il PSG insiste sul fatto che Paul potrebbe giocare nella squadra che rappresenta la Francia, e per un francese come lui sarebbe sicuramente un motivo d’orgoglio. Lantus, tuttavia, mantiene il vantaggio. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : #Pogba-#Juve, ultime curve in arrivo e poi dritti insieme fino al traguardo finale. Qualche dettaglio da sistemare,… - AlfredoPedulla : Certo, mancano le ??? e quindi calma. Ma… Pogba-#Juve ?? #Dybala-#Inter ?? - pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Pogba-Juve ci siamo! Spuntano le date per il ritorno a Torino ma manca un dettaglio - Fede_Spera86 : La Juve che annuncia Paul Labile Pogba '22/'23: -