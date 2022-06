Milano, nordafricani palpeggiano 6 ragazzine sul treno: «Le donne bianche qui non salgono» (Di sabato 4 giugno 2022) Doveva essere una giornata all’insegna della spensieratezza ma si è trasformata in un incubo. Sei ragazzine sono state molestate a bordo del treno che le stava riportando a Milano dopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti. Le giovani, quattro residenti a Milano e due a Pavia, hanno tutte tra i 16 e i 17 anni e si trovavano a bordo del treno che da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, doveva portarle nel capoluogo lombardo. Milano, sei ragazze sono state molestate sul treno Come racconta MilanoToday.it sul convoglio, e per lunghi minuti, un numeroso gruppo di giovani descritti come nordafricani, hanno iniziato a molestarle palpeggiandole nelle parti intime e insultandole. Le ragazzine, aiutate da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Doveva essere una giornata all’insegna della spensieratezza ma si è trasformata in un incubo. Seisono state molestate a bordo delche le stava riportando adopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti. Le giovani, quattro residenti ae due a Pavia, hanno tutte tra i 16 e i 17 anni e si trovavano a bordo delche da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, doveva portarle nel capoluogo lombardo., sei ragazze sono state molestate sulCome raccontaToday.it sul convoglio, e per lunghi minuti, un numeroso gruppo di giovani descritti come, hanno iniziato a molestarle palpeggiandole nelle parti intime e insultandole. Le, aiutate da ...

