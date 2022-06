Mancini: “Vi dico la mia opinione su Zaccagni e Lazzari” (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Mancini, c.t. azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Germania, gara valevole per la prima giornata della Nations League. Nel gruppo con gli azzurri ci sono – oltre i tedeschi – l’Inghilterra e l’Ungheria. Mancini: “Stasera l’Italia deve fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà la Germania” “Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene(“Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Pellegrini, Scamacca ,Frattesi Politano”) Il nuovo corso dell’Italia riparte questa sera. “Ci vuole un po’ di tempo, non qualche mese – spiega Mancini – poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita”. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto, c.t. azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Germania, gara valevole per la prima giornata della Nations League. Nel gruppo con gli azzurri ci sono – oltre i tedeschi – l’Inghilterra e l’Ungheria.: “Stasera l’Italia deve fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà la Germania” “Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene(“Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Pellegrini, Scamacca ,Frattesi Politano”) Il nuovo corso dell’Italia riparte questa sera. “Ci vuole un po’ di tempo, non qualche mese – spiega– poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita”. ...

Advertising

ecronico_ : @X_Scro96_ @albese5 @DiMarzio @OfficialASRoma @SkySport Stai parlando con la difesa meno battuta insieme al Napoli,… - _thegod_father : @AlexPigna1 non dico questo, la gestione monchi è una delle peggiori e so d’accordo ma non avrei rinnovato mancini… - zazoomblog : Mancini: “Vi dico la mia opinione su Zaccagni e Lazzari” - #Mancini: #opinione #Zaccagni #Lazzari”… - serie_a24 : #Mancini: “Vi dico la mia opinione su Zaccagni e Lazzari” - surfingcasarba : @SalvatoreC1970 Però Salvato', a parte Immobile (non dico nulla ché per lui parlano gol e classifiche marcatori), c… -