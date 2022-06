Doppio cognome per i nuovi nati | domanda da presentare all' Anagrafe comunale

(Di sabato 4 giugno 2022) L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Andria rende noto che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 131 del 27.04.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 01.06.2022, ha stabilito che l'illegittimità delle norme che prevedono la automatica attribuzione delpaterno, in caso di contestuale riconoscimento del neonato e in ...

fanpage : È di Lecce la prima bimba registrata con il doppio cognome, quello della mamma e quello del papà. Un evento 'storic… - ilpost : Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere anche il cognome materno: oppure quello di entrambi i genitori, nel… - elenabonetti : La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. Andiamo avanti! - Sachin55476477 : RT @fanpage: È di Lecce la prima bimba registrata con il doppio cognome, quello della mamma e quello del papà. Un evento 'storico' https:/… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #doppio cognome al via, neo-#mamme spiazzate. «Meglio la tradizione, ce ne basta uno solo» -

ROMA Il bimbo piange e il doppio cognome spiazza le neo mamme. Per molte di fatto un non problema, per altre un desiderio forte covato da tempo. Una svolta. Di cui si vedranno davvero gli effetti solo più avanti, quando la ... È appena stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome; il provvedimento è stato preso in quanto la norma attuale che attribuisce automaticamente al figlio il solo cognome paterno è stata ritenuta "discriminatoria e lesiva dell'identità del ..." Dal 2 giugno all'ufficio anagrafe del Comune di Empoli è possibile registrare i propri figli con l'appellativo di entrambi i genitori ...